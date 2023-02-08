Спорт 08 февраля 2023, 21:59 «Я очень рад за Доменико, и желаю ему удачи». Федун — о назначении Тедеско наставником сборной Бельгии

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Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун обсудил со «Спорт-Экспрессом» назначение Доменико Тедеско на пост наставника бельгийской сборной.

«Я очень рад за Доменико, и желаю ему удачи в работе с одной из сильнейших национальных сборных», — цитирует Федуна RT.

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По его словам, у Тедеско есть умение объединять и мотивировать своих подопечных. Федун заметил, что именно этого не хватало бельгийцам на прошедшем мундиале в Катаре. В заключение экс-владелец «Спартака» выразил сожаление, что Тедеско так мало проработал с «красно-белыми».

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