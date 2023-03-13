Спорт 13 марта 2023, 14:15 «Я не видел фрагментарного футбола до гола в наши ворота». Карпин — о победе «Ростова» над «Пари НН»

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Наставник «Ростова» Валерий Карпин обсудил с изданием Sport24 победу своих подопечных над «Пари Нижний Новгород» в рамках 19-го тура российского чемпионата.

«Я не видел фрагментарного футбола до 65-й минуты, до гола в наши ворота. Гол был как ушат холодной воды, сами себе привезли», — цитирует Карпина RT.

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Матч завершился со счетом 2:1 в пользу ростовской команды. В ее активе 38 очков. Она находится на третьей позиции в турнирной таблице. «Пари НН» с 19 очками расположился на 13 месте.

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