«Я не уйду из клуба». Кикнадзе жестко ответил болельщикам «Локомотива»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе отказался покидать свою должность. Об этом он заявил на встрече с болельщиками на стадионе в Черкизове.

«Хочу сказать здесь собравшимся только одно: я слышу, когда вы кричите мне: „Кикнадзе, уходи из клуба“. Я не уйду из клуба, не уйду! И сделаю так, чтобы этот клуб был самым сильным. Но то, что делаете вы, на мой взгляд, это позор. Пожалуйста, Христа ради, кричите в мой адрес что угодно, я признаю за вами собственное мнение. Не вы принимаете решение, кто руководитель клуба», — жестко ответил Кикнадзе футбольным фанатам.

Он отметил, что болельщики никаким образом не могут оказывать серьезного влияния на клуб, написала «Газета.ru». Также гендиректор напомнил, что в течение восьми матчей фанаты «позорно вставали и уходили» на 20-й минуте матча, оставляя команду без поддержки. В связи с этим он поинтересовался, в чем их заслуга, что игроки выступили хорошо.

«Вы можете ухать, кричать и визжать, делать что хотите. Имеете полное на это право. Но вы пришли задать вопрос команде, а дергаете меня. Не получается это у вас, ребята», — добавил Кикнадзе.

Один из болельщиков посчитал, что Кикнадзе ведет себя как быдло. Он также потребовал объяснить отказ «Локомотива» продлить контракт с главным тренером Юрием Семиным, который покинул команду 31 мая.

В минувшем сезоне «Локомотив» занял второе место в чемпионате России и получил прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Большую часть сезона красно-зеленых тренировал Семин, но в июне его сменил Марко Николич.