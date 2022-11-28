Спорт 28 ноября 2022, 12:04 «Я не считаю третье место в группе провалом». Погребняк — о выступлении «Зенита» на Кубке России по футболу

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Экс-бомбардир «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал выступление петербургской команды в Кубке России. «Сине-бело-голубые» заняли в своей группе третье место и вышли в плей-офф. Об этом сообщил RT.

«Конечно, я не считаю третье место в группе провалом, так как „Зенит“ вышел в плей-офф Кубка России», — отметил Погребняк.

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По его словам, нет ничего страшного в том, что команда опустилась в «Путь регионов». Он добавил, что так может быть даже лучше, поскольку «Зенит» проведет там больше матчей.

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