«Я не ищу рекорды»: Роналду забил 700-й гол в карьере

Форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду забил юбилейный мяч. Гол, который стал 700-м для спортсмена, он отправил в ворота украинской команды в отборочном турнире чемпионата Европы.

Португалия и Украина встретились на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве, сообщило издание «Чемпионат». Роналду забил на 72-й минуте. Реализованный пенальти оказался в его карьере 700 по счету.

«Я не ищу рекорды, они сами находят меня», — привел слова футболиста Sportbox. Сейчас Роналду единственный из действующих игроков футбола, кто забил 700 голов.

За время игры за мадридский «Реал» футболист забил 450 мячей. Еще 118 он отправил в ворота, когда выступал за «Манчестер Юнайтед». В составе сборной Португалии спортсмен принес команде 95 голов, «Ювентусу» досталось 32, а «Спортингу» — пять.

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Матч между португальской и украинской сборными завершился победой хозяев — 2:1. Украина оказалась на первом месте в группе B, гарантировав себе участие в финале ЧЕ.

В семи турах у Украины набралось 19 очков. Португалия отстала от нее на восемь баллов. Теперь ей предстоит сразиться с Сербией за право второй путевки на Евро-2020.