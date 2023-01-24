Эксклюзив 24 января 2023, 12:49 «Я на связи с врачом». Тренер Тарасова рассказала о состоянии фигуриста Костомарова Тренер Тарасова: фигуристу Костомарову стало немного лучше

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Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову стало лучше, подтвердила «360» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она отметила, что пристально следит за его состоянием и находится на связи с врачом.

«Очень слежу [за здоровьем Костомарова], за кем же еще следить. Дай бог… потому что ему немножко лучше», — рассказала Тарасова.

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Она подтвердила, что спортсмен стал приходить в сознание.

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Ранее тренер сообщала другим СМИ, что Романа Костомарова отключили от аппарата ЭКМО, который используется для спасения жизни в экстренных случаях.

Фигурист попал в реанимацию в тяжелом состоянии с подозрением на пневмонию в ночь на 10 января. Впоследствии его перевели в Коммунарку. Вначале сообщалось, что ему стало хуже и его даже подключили к аппарату ИВЛ. Затем в СМИ стали появляться новости об улучшении ситуации и о том, что врачи дают оптимистичные прогнозы. Сегодня распространилась информация, что Костомаров начал приходить в себя, но высокая температура пока держится.