«Я люблю свою расу, я борюсь за цвет». Тайсон ответил на расистские высказывания в свой адрес

«Я люблю свою расу, я борюсь за цвет, все, что я делаю, для нас, для любви… Я никогда не заткнусь перед лицом такого бесчеловечного и подлого поступка! Мои слезы были от негодования, возмущение и беспомощности, ведь я ничего не мог сделать в тот момент!» — заявил Тайсон на личной странице в Instagram.

Футболист заметил, что готов быть сильным и сражаться, и призвал всех бороться за свои права и за равенство.

«Моя роль — сражаться, бить себя в грудь, поднимать голову и продолжать сражаться всегда! В расистском обществе недостаточно быть не расистом, мы должны быть антирасистами! Футболу нужно больше уважения, миру нужно больше уважения!», — написал он.

Тайсон также поблагодарил всех, кто поддерживает его.

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