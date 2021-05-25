Футбольный тренер Руй Витория высказался о своем назначении на пост наставника московского «Спартака». Специалиста процитировала «Газета.ru».

«Я готов к новому испытанию», — признался 51-летний португалец.

По словам Витории, для него большая честь представлять такой великий клуб, как «Спартак», в особенности в год его столетнего юбилея. Тренер заверил, что вместе с командой он добьется успеха.

Отмечается, что до прихода в стан «красно-белых» специалист работал с «Бенфикой», «Ан-Насром» и «Белененсешем».