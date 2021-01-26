Лэмпард признался, что для него было огромной честью и привилегией возглавлять лондонский клуб. Он отметил поддержку фанатов, которую они оказывали ему на протяжении последних полутора лет.

«Я горжусь тем, чего мы достигли, и я горжусь игроками академии, которые сделали первые шаги в основной команде и выступали хорошо. Они — будущее „Челси“», — подчеркнул специалист.

По его словам, он разочарован тем, что в нынешнем сезоне у него не было времени вывести своих подопечных на новый уровень и добиться продвижения вперед. Он поблагодарил владельца клуба Романа Абрамовича, совет директоров, игроков и тренеров за самоотверженность и тяжелую работу.

«Я желаю команде и клубу успехов в будущем», — заключил Лэмпард.