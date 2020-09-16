«Я думаю, что это продуманный (если не сказать большего) шаг со стороны обеих — и Этери, и Жени. <…> Медведева — это чистейшая спортсменка тренера Тутберидзе. <…> Я этому переходу очень рад», — признался Жулин.

По его мнению, Медведева сейчас находится в прекрасной форме, но ей не хватает физических сил. Жулин допустил, что спортсменка попросту переработала, а Тутберидзе знает организм своей подопечной и поможет ей подходить к тренировкам правильно.