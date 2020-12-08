«Я это сделал ради ЦСКА. Когда ко мне подошли в первый раз по этому поводу, меня чуть ли не сразу вызвали в сборную Бразилии, и само собой тема с российским паспортом для меня закрылась. Но прошло какое-то время, и как сейчас помню, мы полетели с ЦСКА играть матч Лиги чемпионов в Германию, там Роман Бабаев и Леонид Слуцкий снова подошли с таким вопросом», — поделился спортсмен.

По его словам, он взял паузу, чтобы переговорить со всеми своими родными. Фернандес признался, что если бы один из них воспротивился его переезду в Россию, он бы отказался.

Футболист добавил, что одним из главных приключений в его жизни стал летний чемпионат мира по футболу, который прошел в России. Особо он выделил четвертьфинальный матч с хорватами.

«За один день я пережил и один из самых счастливых моментов в моей карьере — когда забил гол. И одно из самых больших разочарований — когда не забил пенальти», — напомнил собеседник издания.