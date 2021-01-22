«Я двумя руками за». Эксперт — о переходе Кокорина в «Фиорентину»
Член комитета по этике Российского футбольного союза Владимир Созин обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» переход бомбардира Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину».
По словам Созина, переход в итальянский чемпионат позволит Кокорину понять, что он еще футболист и даст хорошую международную практику, которая необходима отечественным игрокам.
«Италия, мягко скажем, не самая слабая футбольная страна, поэтому я двумя руками за», — добавил эксперт.