По словам Созина, переход в итальянский чемпионат позволит Кокорину понять, что он еще футболист и даст хорошую международную практику, которая необходима отечественным игрокам.

«Италия, мягко скажем, не самая слабая футбольная страна, поэтому я двумя руками за», — добавил эксперт.