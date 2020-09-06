«Я до сих пор не верю». Гасли впервые победил в гонке «Формулы-1»

«Это невозможно. Я до сих пор не верю. Сумасшедшая гонка. Мы извлекли максимум из красных флагов. Карлос на финише был очень быстр. Столько всего произошло за последние восемь месяцев… И все закончилось такой победой. Нет слов», — заявил он.

Гасли поблагодарил всех из Alpha Tauri и Honda. Он заявил, что команда во многом ему помогла.

Спортсмен — первый французский победитель с 1997 года. По его словам, это достаточно долгий перерыв.

«Не ожидал, что это может произойти. Я просто счастлив», — заявил Гасли.

Гран-при Италии проходил в Монце. Пилот команды Ferrari Шарль Леклер потерпел аварию на 24-м круге VIII этапа чемпионата мира «Формулы-1». У его болида отказали тормоза, поэтому авто столкнулось с защитной стеной из шин. Из-за повреждения защитной стены и самой трассы гонку пришлось приостановить.

Пьер Гасли впервые в своей карьере победил в гонке «Формулы-1». Второе место занял испанский пилот McLaren Карлос Сайнс, отставший от победителя на 0,415 секунды. Третьим финишировал канадец из Racing Point Лэнс Стролл, уступивший лидеру 3,358 секунды.

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят занял девятое место. Лидер общего зачета Льюис Хэмилтон финишировал седьмым.

IХ этап чемпионата мира Гран-при Тосканы пройдет с 11 по 13 сентября.