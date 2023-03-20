Спорт 20 марта 2023, 13:54 «Я действительно доволен своим выступлением». Алькарас — о победе на турнире в Индиан-Уэллсе

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Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своей победе над россиянином Даниилом Медведевым в финале турнира, который проходил в Индиан-Уэллсе (Соединенные Штаты). Спортсмена процитировал RT.

«Я играю великолепно», — подчеркнул Алькарас.

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По его словам, условия на турнире были жесткими и Медведев играл не в своей лучшей форме.

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«Все, что я могу сказать, — это то, что я действительно доволен своим выступлением», — признался теннисист.

Игра завершилась со счетом 6:3, 6:2. Матч длился один час 11 минут.