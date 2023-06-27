Спорт 27 июня 2023, 19:28 Мостовой оценил свою стоимость, если бы сейчас был футболистом Экс-полузащитник сборной России Мостовой: сейчас я бы стоил больше 100 миллионов евро РИА «Новости»

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Бывший футболист сборной России 54-летний Александр Мостовой прокомментировал стоимость современных футболистов. По его словам, даже неизвестные спортсмены стоят огромных денег, а он бы сейчас стоил не меньше 100 миллионов евро. Его слова передало издание «РБ Спорт».

«Я бы сейчас стоил больше 100 миллионов евро на рынке. А как вы еще думали? Сейчас никому неизвестные футболисты переходят за громадные деньги», — сказал он.

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Мостовой рассказал, что 30 лет назад его хотели продать за 30 миллионов. Сегодня эта сумма соответствует 120-160 миллионам.

Футболист также отмел, что многие игроки сейчас получают «незаслуженно свои миллионы». По его словам, Месси, Гризман и Неймар достойны своих зарплат, а вот многие молодые спортсмены имеют неоправданно высокие чеки, добавил он.

Александр Мостовой считается одним из лучших игроков в истории сборной России. Он также известен по выступлениям за «Спартак». С этой командой он дважды становился чемпионом СССР — в 1987 и 1989 годах.

Ранее стало известно нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. По данным СМИ, футболисту пообещали зарплату в размере около 400 миллионов долларов в год.