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    24 июля 2020, 13:03

    «Я буду искренне скучать». Погребняк ушел из «Урала»

    Наза Салех Захи

    Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк сообщил о том, что покидает команду. Его контракт истек. Посвященный этой новости пост он опубликовал в Instagram.
    «Я буду искренне скучать». Погребняк ушел из «Урала»

    Футболист в своей публикации поблагодарил клуб за сотрудничество.

    «Я буду искренне скучать по всем тем эмоциям, которые испытывал, когда имел честь выступать за „Урал“. Спасибо, Екатеринбург!» — заявил Погребняк.

    В свою очередь, ФК «Урал» на своем сайте также поблагодарил Павла за вклад в развитие команды, «за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм», а также за самоотдачу и пример молодым игрокам.

    «Желаем Павлу здоровья и успешной реализации своих сил на новом этапе карьеры!» — сказано в заявлении футбольного клуба.

    Погребняк пришел в «Урал» в августе 2018 года. За время своего пребывания там он участвовал в 33 матчах РПЛ и Кубке России, где забил восемь голов.

    Ранее стали известны имена арбитров, которые будут судить игру между «Зенитом» и «Химками». Они поборются за звание чемпиона Кубка России.

    Новости SMI.FM