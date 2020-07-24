«Я буду искренне скучать». Погребняк ушел из «Урала»

Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк сообщил о том, что покидает команду. Его контракт истек. Посвященный этой новости пост он опубликовал в Instagram.

Футболист в своей публикации поблагодарил клуб за сотрудничество.

«Я буду искренне скучать по всем тем эмоциям, которые испытывал, когда имел честь выступать за „Урал“. Спасибо, Екатеринбург!» — заявил Погребняк.

В свою очередь, ФК «Урал» на своем сайте также поблагодарил Павла за вклад в развитие команды, «за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм», а также за самоотдачу и пример молодым игрокам.

«Желаем Павлу здоровья и успешной реализации своих сил на новом этапе карьеры!» — сказано в заявлении футбольного клуба.

Погребняк пришел в «Урал» в августе 2018 года. За время своего пребывания там он участвовал в 33 матчах РПЛ и Кубке России, где забил восемь голов.

Ранее стали известны имена арбитров, которые будут судить игру между «Зенитом» и «Химками». Они поборются за звание чемпиона Кубка России.