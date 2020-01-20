«Я более русский, чем Хабиб». Макгрегор рассказал о подготовке к реваншу с Нурмагомедовым

По словам Макгрегора, он намерен «серьезно подготовиться» к поединку. Ирландец добавил, что «обожает Россию и русских».

«Я более русский, чем Хабиб», — сказал он.

Также спортсмен заявил, что бой-реванш с американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим может состояться, «когда придет время».

В прошлый раз они встречались в 2017 году, победу техническим нокаутом одержал американец.

Сам Мейвезер намекнул на желание встретиться и с Макгрегором, и с Нурмагомедовым в 2020 году. В своем Instagram он выложил два снимка, стилизованные под постеры боев.

19 января Макгрегор вернулся в октагон после годичного перерыва. Он за 40 секунд нокаутировал американского бойца Дональда Серроне, выиграв 22-й бой в своей карьере. Одно из немногих поражений Макгрегору нанес Нурмагомедов в октябре 2018 года.

Следующим соперником ирландца станет победитель поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Этот бой пройдет 19 апреля в Нью-Йорке.