    20 января 2020, 00:57

    «Я более русский, чем Хабиб». Макгрегор рассказал о подготовке к реваншу с Нурмагомедовым

    Кирилл Фролов

    Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор рассказал о желании провести бой-реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве. Об этом он заявил на пресс-конференции Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в котором выступает.
    «Я более русский, чем Хабиб». Макгрегор рассказал о подготовке к реваншу с Нурмагомедовым

    По словам Макгрегора, он намерен «серьезно подготовиться» к поединку. Ирландец добавил, что «обожает Россию и русских».

    «Я более русский, чем Хабиб», — сказал он.

    Также спортсмен заявил, что бой-реванш с американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим может состояться, «когда придет время».

    В прошлый раз они встречались в 2017 году, победу техническим нокаутом одержал американец.

    Сам Мейвезер намекнул на желание встретиться и с Макгрегором, и с Нурмагомедовым в 2020 году. В своем Instagram он выложил два снимка, стилизованные под постеры боев.

    19 января Макгрегор вернулся в октагон после годичного перерыва. Он за 40 секунд нокаутировал американского бойца Дональда Серроне, выиграв 22-й бой в своей карьере. Одно из немногих поражений Макгрегору нанес Нурмагомедов в октябре 2018 года.

    Следующим соперником ирландца станет победитель поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Этот бой пройдет 19 апреля в Нью-Йорке.