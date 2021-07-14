«Извращение над футболом». Клубная реформа РФС не поднимет уровень российских турниров

Российскому футболу требуются изменения, но предложенная РФС реформа с делением клубов РПЛ на группы сомнительна, поскольку сейчас в стране недостаточное количество профессиональных команд. Об этом в беседе с «360» заявил футбольный эксперт Борис Раппопорт.

Российский футбольный союз разработал проект «реформы клубного футбола», согласно которому предлагается проводить РПЛ по схеме «осень — весна» с участием 16 клубов. Осенний этап будут разыгрывать по «швейцарской» системе, в нем будут 24 тура. По завершении первого этапа очки, набранные командами, будут делить пополам. Во втором этапе команды поделят на первую шестерку, которая будет в два круга бороться за чемпионство, а остальные клубы будут отстаивать право остаться в РПЛ. Реформа коснется и других турниров: между Футбольной национальной лигой (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лигой (ФНЛ-2) появится еще одна — Новая лига.

В Премьер-лиге должны играть команды, которые могут создавать конкуренцию. Но сейчас с трудом наберется и 16 таких клубов, отметил Раппопорт. Между собой должны соревноваться сильные противники, чтобы была реальная борьба, убежден эксперт.

Относительно реформ в ФНЛ-2, по мнению Раппопорта, стоит заняться тем, что в советское время называли «буферные зоны». Это должны быть хорошие команды, независимо от регионов. Три такие зоны по 16 команд — этого будет достаточно.

«Я понимаю, что РФС нацелен на то, чтобы увеличить борьбу, но ее надо поднимать по-другому», — сказал Раппопорт.

Экс-игрок петербургского «Зенита» Александр Канищев не менее резко высказался о предлагаемых изменениях. По его мнению, реформа РФС может начисто лишить болельщиков интереса к российскому чемпионату.

«Я считаю, что это извращение над футболом», — сказал он.

Канищев считает, что вместо заимствования «швейцарской» системы нужно заняться проблемами коррупции, чтобы появилась конкуренция.

«Мы пытаемся математическими методами изменить суть. Не получится. Глупость несусветная», — заключил Канищев.