Спорт 14 февраля 2023, 14:37 Известный спортсмен с пятилетним сыном погибли под завалами в Турции Капитан сборной Турции по гандболу Кютахья погиб при землетрясении в городе Антакья РИА «Новости»

Читать 360tv в

Из-под завалов в провинции Хатай подняли тело капитана сборной Турции по гандболу Джемаля Кютахьи и его пятилетнего сына. Спасатели продолжили поиск других членов семьи известного спортсмена, рассказали в национальной федерации.

Мужчину вместе с ребенком нашли среди завалов в городе Антакья на юге Турции, в момент землетрясения они находились в собственном доме. О судьбе его беременной жены Пелин Кутахьи и тещи Нуртен Мутлу ничего не известно, поиски продолжаются.

Реклама

«Он представлял нашу страну на самом высоком уровне в качестве капитана нашей национальной сборной по гандболу и играл в Хатай Метрополитен», — заявили в Федерации гандбола Турции.

Реклама

В декабре Джемаль Кютахья отметил 32-летие. Он преподавал физкультуру, выступал в качестве капитана двух команд — национальной мужской сборной по гандболу и национальной сборной по пляжному гандболу.

Спортсмен занял второе место на Играх исламской солидарности в 2022 году, стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы по пляжному гандболу в 2019 и 2021 годах. На его счету — более 150 матчей.

Землетрясение с эпицентром в Турции произошло 6 февраля. Погибли около 32 тысяч человек, пострадали более 81 тысячи. Около восьми тысяч выживших достали из-под завалов.

Россиянка рассказала, как во время подземных толчков покидала дом ползком, потому что стены сильно тряслись.