Спорт 12 апреля 2023, 12:18 Известный спортсмен погиб под Артемовском Под Артемовском в составе ГУР погиб украинский велогонщик Константин Денека Соцсети

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Украинский велогонщик Константин Денека погиб под Артемовском, где воевал в составе спецподразделения разведки. Его смерть подтвердил комитет Верховной рады по вопросам молодежи и спорта, сообщила Lenta.ru.

Спортсмен получил под Артемовском осколочное ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью. Он погиб 31 марта. В парламенте заявили, что велогонщик служил в спецподразделении Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Константину Денеке исполнилось 40 лет. До военной службы он, по информации RT, выступал за команду Leader Citroen Team и победил на десятках всеукраинских соревнований по велоспорту.

Ранее под Артемовском погибли американский наемник, бывший морпех Пит Рид и осужденный за пытки над жителями ЛНР националист Даниил Ляшук. В городе продолжились ожесточенные бои.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские войска взяли под контроль все административные здания города и оттеснили противника в западные кварталы. Он посоветовал украинским военным сдаться в плен.