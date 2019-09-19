Известный футболист Бербатов завершил карьеру
Игрок сборной Болгарии Димитар Бербатов завершил карьеру профессионального футболиста. О своем решении он объявил в Instagram, сообщил сайт телеканала «Звезда».
«Думаю, сейчас самое время остановиться, решение давно напрашивалось! Хотя, когда я думаю об этом, понимаю, что это не конец — так или иначе я останусь в игре», — рассказал он.
Футболист признался, что ему будет не хватать тренировок, игр и коллег.
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«Черт возьми, я буду скучать по всему этому, люди, потому что я очень люблю футбол…» — отметил Бербатов.
Димитар Бербатов выступал за профессиональные футбольные клубы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Он признан лучшим бомбардиром в истории сборной Болгарии. Футболист забил 48 голов в 79 матчах за национальную команду.