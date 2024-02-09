09 февраля 2024, 14:45
Известный болельщик сборной Аргентины Карлос Паскуаль умер в возрасте 83 лет
Болельщик сборной Аргентины по футболу Карлос Паскуаль по прозвищу Эль Тула, который посетил 13 чемпионатов мира по футболу начиная с 1974 года, скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщило РИА «Новости».
Отмечается, что последним для Паскуаля стал турнир, прошедший в Катаре в 2022 году. Тогда болельщиков сборной Аргентины, как и саму команду, признали лучшими. Получать награду вышел именно Эль Тула.
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Как сообщил сайт aif.ru, соболезнования в связи со смертью Паскуаля выразила Международная федерация футбола.
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