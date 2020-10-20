Известные бойцы спрогнозируют исход поединка Нурмагомедова и Гейджи на пресс-конференции «360»
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретится с американским бойцом Джастином Гейджи 24 октября. Поединок пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Во время боя трибуны будут пустыми — из-за ситуации с коронавирусом они смогут наблюдать за поединком только в трансляции.
В ходе пресс-конференции титулованные бойцы дадут свои прогнозы на предстоящий бой. Они проанализируют шансы американского бойца на победу над Нурмагомедовым, а также обсудят, почему Гейджи приступил к треш-току.
Эксперты примут во внимание недавнюю смерть отца и главного тренера российского бойца Абдулманапа Нурмагомедова и попытаются понять, отразится ли эта утрата на результатах поединка. Кроме того, участники пресс-конференции обсудят варианты тактики, которую будут использовать спортсмены.
Участники пресс-конференции:
— мастер боевых искусств Вячеслав Василевский;
— боец смешанных единоборств Мариф Пираев;
— боец ММА Алексей Махно;
— боец ММА Николай Алексахин;
— боец смешанных боевых искусств Эдуард Вартанян.
Пресс-конференция состоится 21 октября в 14:00 в онлайн формате. Ссылка на конференцию в Zoom: Join Zoom Meeting
Ссылка на трансляцию на нашем YouTube-канале.
Контактное лицо — Мария +7 916 258-95-40