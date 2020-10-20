Известные бойцы спрогнозируют исход поединка Нурмагомедова и Гейджи на пресс-конференции «360»

Действующий чемпион UFС в легком весе Хабиб Нурмагомедов сразится с американцем Джастином Гейджи 24 октября. Перед самым ожидаемым боем года титулованные бойцы дадут прогноз на исход поединка. Об этом они расскажут во время пресс-конференции «360».

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретится с американским бойцом Джастином Гейджи 24 октября. Поединок пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Во время боя трибуны будут пустыми — из-за ситуации с коронавирусом они смогут наблюдать за поединком только в трансляции.

В ходе пресс-конференции титулованные бойцы дадут свои прогнозы на предстоящий бой. Они проанализируют шансы американского бойца на победу над Нурмагомедовым, а также обсудят, почему Гейджи приступил к треш-току.

Эксперты примут во внимание недавнюю смерть отца и главного тренера российского бойца Абдулманапа Нурмагомедова и попытаются понять, отразится ли эта утрата на результатах поединка. Кроме того, участники пресс-конференции обсудят варианты тактики, которую будут использовать спортсмены.

Участники пресс-конференции:

— мастер боевых искусств Вячеслав Василевский;

— боец смешанных единоборств Мариф Пираев;

— боец ММА Алексей Махно;

— боец ММА Николай Алексахин;

— боец смешанных боевых искусств Эдуард Вартанян.

Пресс-конференция состоится 21 октября в 14:00 в онлайн формате. Ссылка на конференцию в Zoom: Join Zoom Meeting

Ссылка на трансляцию на нашем YouTube-канале.

Контактное лицо — Мария +7 916 258-95-40