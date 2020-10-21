Известные бойцы ММА делятся прогнозом на бой Нурмагомедова и Гейджи. Онлайн-трансляция

Действующий чемпион UFС в легком весе Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гейджи встретятся на ринге 24 октября. «360» позвал на пресс-конференцию титулованных бойцов. Они делают свои прогнозы на итог поединка.

В пресс-конференции участвуют:

— мастер боевых искусств Вячеслав Василевский;

— боец ММА Алексей Махно;

— боец ММА Николай Алексахин.

Присоединиться к конференции можно в Zoom: Join Zoom Meeting.

Бой Нурмагомедова и Гейджи пройдет 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Он состоится в рамках турнира UFC 254. Встреча пройдет без зрителей из-за ограничений по коронавирусу. Фанаты смогут наблюдать за поединком только в трансляции.

Тем временем Хабиб Нурмагомедов рассказал, с кем ему еще интересно было бы встретиться на ринге. По его словам, он сразился бы с легендой смешанных единоборств Жоржем Сен-Пьером. Об этом написала газета «Известия».