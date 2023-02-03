Спорт 03 февраля 2023, 14:29 Известного российско-белорусского футболиста заподозрили в подготовке договорного матча Экс-игрока сборной России по футболу Нидергауса задержали в Белоруссии за договорной матч YouTube

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Спортивного директора футбольного клуба «Шахтер» из белорусского города Солигорска Владимира Нидергауса и других членов администрации команды заподозрили в подкупе участников чемпионата Белоруссии по футболу. Его задержали, рассказал сайт SportBox.

Следственный комитет республики 30 января объявил, что против представителя футбольного клуба «Шахтер» возбудили уголовное дело за покушение на подкуп участников спортивных соревнований — матча чемпионата по футболу среди команд высшей лиги. Имя подозреваемого пресс-служба не уточнила.

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Местные СМИ рассказали о обысках в офисе команды, задержании ее директора Александра Марченко, спортивного директора Владимира Нидергауса и капитана бобруйской команды «Белшина» Дмитрия Гомзы.

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Болельщики предположили, что «простимулировать» деньгами могли участников игры 19-го тура «Белшина» против минского «Динамо», которая прошла 27 августа со счетом 0:0.

Нидергауса, по информации SportBox, могут депортировать в Казахстан или Германию, так как у него есть гражданство этих стран. Пока официально фигурантом дела его не называли. Футболист стал известным как игрок белорусского клуба «Ротор», сборных Казахстана и России. В последней он сыграл всего один товарищеский матч — против Австрии.