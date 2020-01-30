«Известия»: Кокорин собрался работать в Европе

Футболист Александр Кокорин может продолжить карьеру в Европе. На фоне разногласий с «Зенитом» этот вариант, как узнали СМИ, является для него приоритетным.

По информации источника газеты «Известия», агенты Кокорина понимают, что получить новый контракт в чемпионате России будет сложно, поскольку подобное проявление характера не ценится в отечественной системе. С другой стороны, трансферное окно в Европе закроется в ближайшие дни.

«Оставлю вопросы о расторжении контракта и приоритете переезда в Европу без комментариев. Пусть лучше „Зенит“ что-то скажет. Я и так уже много всего говорю», — сказал газете отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов, который неформально является его агентом.

Между тем в Германии, Франции, Италии, Испании, Турции и Нидерландах трансферное окно закроется уже 31 января, 2 февраля сделки станут невозможны в Португалии. Потом останется возможность уехать только в Израиль, Сербию, Румынию, Хорватию, Швейцарию, Польшу или на Украину.

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк отметил, что западные клубы подумают прежде, чем брать спортсмена к себе, особенно учитывая его нахождение в тюрьме. Агент уверен, что Кокорину не могут предложить более одного миллиона евро зарплаты, и ему будет лучше поехать в «Сочи».

Александр Кокорин отказался переходить на правах аренды в «Сочи», после чего «Зенит» уехал на сборы без форварда. 28-летний спортсмен пока что будет тренироваться с «Зенитом-2».