Спорт 15 января 2024, 13:43 Израильского футболиста обвинили в разжигании в ненависти Израильский игрок турецкого «Антальяспора» объяснил демонстрацию звезды Давида Unsplash

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Израильский футболист Сагив Ехезкель, выступающий за турецкий клуб «Антальяспор», в матче против «Трабзонспора» демонстративно указал на повязку с надписью «100 дней. 7.10» с изображением звезды Давида. Игрок заметил, что не сделал ничего провокационного, сообщило издание Ynet.

«Я не имею никакого отношения к политике и никогда не предпринимал никаких политических акций в Турции с начала конфликта в Газе», — заявил он.

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В воскресенье Ехезкеля задержала полиция и доставила на допрос. Прокуратура Антальи начала расследование по факту публичного разжигания ненависти и вражды.

Руководство «Антальяспора» сначала отстранило израильского футболиста от матчей, а затем разорвало с ним контракт. В понедельник, 15 января, суд рассмотрит вопрос о продлении содержания Ехезкеля под стражей. Однако правозащитники игрока рассчитывают, что его выдворят из страны.

В октябре футболист израильского клуба «МС Кирьят-Ям» Бен Биньямин получил ранение в результате обстрела со стороны ХАМАС. Врачи ампутировали игроку ногу.