Израильская гимнастка Линой Ашрам объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике из Израиля Линой Ашрам заявила о завершении карьеры. По ее словам, она исполнила свою мечту. Об этом написал портал The Times of Israel.

«Сегодня я объявляю о своем уходе из соревнований. Спортсмены должны знать, когда уходить на пенсию, и, что касается меня, я исполнила свою мечту. Я достигла своего профессионального пика и решила, что сейчас самое подходящее время, чтобы продолжить тот же путь, но на этот раз с другой стороны мата», — процитировали Ашрам «Известия».

В будущем спортсменка собирается работать в тренерском штабе сборной Израиля.

Линой Ашрам получила золотую медаль на Олимпиаде в Токио, выиграв в личном многоборье у российской спортсменки Дины Авериной. Тогда израильтянка набрала 107,800 балла, а Аверина —107,650 балла.