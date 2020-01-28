Изображение Коби Брайанта решили добавить на логотип NBA. Петицию подписали более 1,5 млн человек

Прототип обновленного логотипа появился на личной странице дизайнера Тайсона Бека в Twitter. Он сам большой поклонник погибшего спортсмена.

За сутки петицию подписали уже свыше 1,5 миллиона человек. Каждую секунду появляются новые подписи.

26 января атакующий защитник команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Во время крушения личного вертолета рядом с ним находилась дочь Джианна, ее партнерша по баскетбольной команде и еще шесть человек. Группа направлялась на тренировку по баскетболу.

Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заплакал, когда услышал новость о гибели своего коллеги Коби Брайанта. Баскетбольный клуб, в котором играл Брайант, выразил благодарность «за огромную поддержку и соболезнования».