Изображение Коби Брайанта решили добавить на логотип NBA. Петицию подписали более 1,5 млн человек
Интернет-пользователи продолжают подписывать петицию с просьбой изменить логотип Национальной баскетбольной ассоциации (NBA). Люди считают, что на него стоит добавить изображение погибшего американского профессионального баскетболиста Коби Брайанта. Об этом сообщила «Телепрограмма».
Прототип обновленного логотипа появился на личной странице дизайнера Тайсона Бека в Twitter. Он сам большой поклонник погибшего спортсмена.
За сутки петицию подписали уже свыше 1,5 миллиона человек. Каждую секунду появляются новые подписи.
26 января атакующий защитник команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Во время крушения личного вертолета рядом с ним находилась дочь Джианна, ее партнерша по баскетбольной команде и еще шесть человек. Группа направлялась на тренировку по баскетболу.
Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заплакал, когда услышал новость о гибели своего коллеги Коби Брайанта. Баскетбольный клуб, в котором играл Брайант, выразил благодарность «за огромную поддержку и соболезнования».