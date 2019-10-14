Изнанка спорта. Словенский велогонщик запостил жуткий снимок своей ноги

Велогонщик из Словении Янез Брайкович опубликовал в Instagram снимок своей ноги, сделанный после соревнований в Хорватии. Криповое фото, на котором мышцы выглядят неестественно высушенными, стало вирусным.

На ступне 35-летнего спортсмена видна мозоль и вздувшиеся синие вены.

«Главное, не облажаться прямо сейчас», — подписал Брайкович снимок.

По итогам гонки он занял 38-е место. Победу одержал британец Адам Йейтс.

В комментариях пользователи предполагали, что изображение — это фотошоп. Однако, судя по всему, фотография реальна. Ранее гонщик уже публиковал похожий снимок.

Пользователи спрашивали в комментариях, больно ли гонщику, удивлялись, что делает с человеком велоспорт, сравнивали ногу с конечностью Грута — живого дерева из «Стражей Галактики» и постили смайлы, выражающие ужас.

Брайкович размещает и другие отталкивающие фотографии. Например, снимок в солярии со свежим швом в районе ключицы.

Также велогонщик публикует в Instagram потрясающие виды природы.

В январе Брайковича дисквалифицировали на 10 месяцев из-за пищевой добавки, в которой нашли запрещенное вещество метилгексанамин.

В 2004 году словенец стал чемпионом мира в индивидуальной гонке на время среди спортсменов до 23 лет.