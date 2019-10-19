«Изменений в игре нет»: Александр Тарханов прокомментировал игру «Спартака»

Ничего запоминающегося для себя не увидел в матче между командами «Спартак» и «Рубин» заслуженный тренер России, Александр Тарханов. Приход нового главного тренера Доменико Тедеско в иге московской команды ничего не поменял. Об этом он заявил в беседе с «360».

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«Много несогласованных действий, в обороне тоже проблемы есть», — сразу же отметил тренер. В этом, по его словам, нет ничего нового в игре «Спартака».

«Никаких изменений нет. Как играли, так и играют» — ответил Тарханов на вопрос о том, есть ли у команды какие-ли изменения под руководством нового тренера Доменико Тедеско.

«Рубин мог забить, они обычно синхронно выходят», — сказал тренер, в в целом он даже затруднялся припомнить какие-либо интересные моменты матча.

По словам Тарханова, с «Спартаке» нет игроков, которые бы стоили тех денег, за которые их приобрели. «Может, что-то и изменится через несколько недель» — предположил российский тренер.

«У Спартака всегда была слаженная игра. Менялся состав, приходили другие игроки, но четкая структура у игры оставалась», — объяснил Тарханов, отметив также, что за неделю сложно что-то наладить, и тренер пока только знакомится с игроками.

«Тренерам надо время, чтобы „навязать“ свои идеи. Если игроки поймут его идею, то может что-то и выйдет», — заключил Тарханов.

Матч чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Рубином» закончился со счетом 0:0. Для московского клуба это первая игра под руководством нового тренера Доменико Тедеско.