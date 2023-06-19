Эксклюзив 19 июня 2023, 15:04 Изменение приказа о неучастии украинских спортсменов в турнирах с россиянами сочли хайпом Харисов: украинский спорт понесет потери из-за неучастия в турнирах с россиянами piqsels

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На Украине изменили приказ о неучастии спортсменов в турнирах с россиянами. Этот «инфоповод» киевские власти запустили, не подумав об отрицателях последствиях для своих спортсменов. Об этом в беседе с «360» заявил политолог Рамиль Харисов.

«Вот он — еще один инфоповод. В силу того, что с начала специальной военной операции они уже запретили все, что можно запретить и выдумали все, что можно выдумать, приходится идти на ухищрения», — отметил политический аналитик.

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По словам эксперта, когда министерство молодежи и спорта Украины меняло формулировку запрета на участие своих спортсменов в турнирах, где присутствуют атлеты из России и Белоруссии, то оно не подумало о последствиях.

«Для их спортсменов это минус по одной простой причине: там, где российские спортсмены участвовали, они и будут участвовать. Нас никто не будет сливать, так как российские спортсмены очень крутые. А для Украины это хайп, <…> по плану информационных компаний», — резюмировал политолог.