Спорт 16 июня 2023, 16:34 Ижевский «Зенит» продлил контракт с тренером Блажко

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Руководство российского футбольного клуба «Зенит-Ижевск» продлило контракт с главным тренером команды Андреем Блажко. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу клуба из столицы Удмуртии.

Блажко продолжит занимать пост тренера в новом сезоне и возвратится к работе с командой «Зенит-Ижевск».

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Отмечается, что 45-летний специалист возглавил клуб прошлым летом, по результатам прошедшего сезона команда заняла восьмое место из 12 в своей группе Второй лиги.