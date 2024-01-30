Спорт 30 января 2024, 18:20 Издание Sport.es составило список из пяти кандидатов, которые могли бы возглавить «Барселону»

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Испанское издание Sport.es привело пять возможных кандидатов, которые могли заменить Хави на посту главного тренера «Барселоны».

Клуб могут возглавить Тьяго Мотта, работающий в «Болонье», Рафаэль Маркес их «Барселоны Атлетик», ныне безработный Джованни ван Бронкхорст, тренер «Жироны» Мичел Мигель или наставник «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль, написала «Свободная пресса».

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Нынешний тренер «Барселоны» Хави покинет клуб сразу же после окончания текущего сезона.