По данным информагентства, игра была запланирована на 8 октября в Сольне. Однако шведское правительство запретило проводить матч. В итоге встречу перенесли в Москву.

«Это значительно лучше, чем, например, переносить встречу на нейтральное поле, ведь мы избежим перелетов и в течение всего сбора будем находиться в Новогорске», — цитирует Черчесова «Газета.ru».