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    23 сентября 2020, 17:11

    «Избежим перелетов». Черчесов — о переносе матча со шведами в Москву

    Артур Блянихов

    Наставник российской сборной по футболу Станислав Черчесов прокомментировал перенос товарищеского матча против шведской команды в Москву. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным информагентства, игра была запланирована на 8 октября в Сольне. Однако шведское правительство запретило проводить матч. В итоге встречу перенесли в Москву.

    «Это значительно лучше, чем, например, переносить встречу на нейтральное поле, ведь мы избежим перелетов и в течение всего сбора будем находиться в Новогорске», — цитирует Черчесова «Газета.ru».

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