Выползшая на поле змея стала причиной прерванного матча между «Ахматом» и «Сочи». Игру возобновили спустя три минуты, когда сотрудникам стадиона удалось избавиться от пресмыкающегося.

Матч второго утра Российской премьер-лиги (РПЛ) прервали в начале первого тайма. Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия увидел змею в своей штрафной площади. Сначала ее попытались заставить уползти с поля ногами, но затем один из работников стадиона пришел с вилами, с помощью которых поднял змею и вынес ее за пределы поля.

Спустя несколько минут игру продолжили. Сейчас первый тайм матча продолжается. Один гол удалось забить футболистам «Сочи».

Вечером 1 августа подмосковный футбольный клуб «Химки» выиграл у «Краснодара» матч второго тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 1:0. В тот же вечер «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 4:2. Проигравшую команду тренировал Валерий Карпин, ставший главным тренером сборной России по футболу.