«Спорт-Экспресс»: Виторию уволят из «Спартака»
Руководство столичного «Спартака» приняло решение уволить наставника команды Руя Виторию. Об этом написал «Спорт-Экспресс».
RT отметил слова инсайдера о том, что об увольнении Витории официально будет объявлено 15 декабря. Отмечается, что сейчас стороны обговаривают условия расторжения договора.
В некоторых СМИ появилась информация, что Виторию может сменить итальянец Паоло Ваноли. Бывший игрок «Спартака», глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг поста главного тренера «красно-белых».
«Я не могу обсуждать позицию руководства и позицию тренера — они и без нас все знают», — подчеркнул Мирзоян.