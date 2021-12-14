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    14 декабря 2021, 23:00

    «Спорт-Экспресс»: Виторию уволят из «Спартака»

    Артур Блянихов

    Руководство столичного «Спартака» приняло решение уволить наставника команды Руя Виторию. Об этом написал «Спорт-Экспресс».

    RT отметил слова инсайдера о том, что об увольнении Витории официально будет объявлено 15 декабря. Отмечается, что сейчас стороны обговаривают условия расторжения договора.

    В некоторых СМИ появилась информация, что Виторию может сменить итальянец Паоло Ваноли. Бывший игрок «Спартака», глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг поста главного тренера «красно-белых».

    «Я не могу обсуждать позицию руководства и позицию тренера — они и без нас все знают», — подчеркнул Мирзоян.