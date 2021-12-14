«Спорт-Экспресс»: Виторию уволят из «Спартака»

Руководство столичного «Спартака» приняло решение уволить наставника команды Руя Виторию. Об этом написал «Спорт-Экспресс».

RT отметил слова инсайдера о том, что об увольнении Витории официально будет объявлено 15 декабря. Отмечается, что сейчас стороны обговаривают условия расторжения договора.

В некоторых СМИ появилась информация, что Виторию может сменить итальянец Паоло Ваноли. Бывший игрок «Спартака», глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг поста главного тренера «красно-белых».

«Я не могу обсуждать позицию руководства и позицию тренера — они и без нас все знают», — подчеркнул Мирзоян.