Футболист итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в российским или катарском клубе. Об этом сообщило издание Corriere dello Sport.

По данным издания, Кокорин может подписать контракт к одним из футбольных клубов России или Катара. При этом названия команд не уточняются.

Ранее журналисты писали, что руководство «Фиорентины» на место Кокорина планируют взять зимой игрока «Ромы» Борху Майораля. Российскому спортсмену придется продолжить играть в другом клубе.

Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» зимой 2021 года. До этого он играл за московский «Спартак». В текущем сезоне футболист провел за «Фиорентину» три матча, но результативными действиями не отличился.

Большую часть сезона в Италии Кокорин пропустил из-за травмы. Проблемы с мышцами стали причиной пропуска встречи с «Кальяри». По информации СМИ, в «Фиорентине» Кокорин зарабатывает в год 1,8 миллиона евро (это примерно 151 миллион рублей). Ранее футболист связывал ненависть к себе со стороны болельщиков с большой зарплатой.