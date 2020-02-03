Из паралимпийцев в курьеры и обратно. Знакомые спортсмена рассказали, что его толкнуло на работу

Знакомый паралимпийца Михаила Асташова усомнился в том, что его друг смог бы работать, потому что он очень много тренируется.

Один из знакомых Асташова усомнился в том, что спортсмен может позволить себе подрабатывать.

«Михаил целеустремленный человек. В принципе у него практически все свободное время уходит на тренировочный процесс, он даже на новогодние каникулы приехал на один день, так как ему необходимо было тренироваться», — рассказал он телеканалу «360».

«Поэтому он скорее всего не располагает стольким свободным временем, чтобы работать курьером».

Другой друг Асташова рассказал, что паралимпиец очень сильно хочет попасть на летние игры в Токио. По его словам, Асташов обращался за финансовой помощью к Антону Шипулину, бывшему биатлонисту и депутату Госдумы от Свердловской области.

«Может, что-то не сложилось, вот и решил таким способом заработать или обратить внимание на такую проблему, что спортсменам приходится, помимо тренировок, решать и финансовые вопросы. Ведь понятно, что курьерством не заработаешь необходимые денежные средства», — отметил знакомый Асташова.

«Он живет спортом. Он с самого детства им занимается», — указал он.

Лиза Кунстман, паралимпийка по волейболу сама не знает Михаила Асташова лично, однако указала на то, что поездка на Олимпиаду оплачивается.

«Я не знаю на самом деле его ситуации, истории. Я первый раз увидела (видео — ред.) и то мельком. Я даже не думала, что кому-то приходится так зарабатывать, чтобы поехать на паралимпийские игры. В моей команде никогда не было таких вопросов, потому что нам помогает государство и Министерство, Паралимпийский комитет», — рассказала Кунстман, добавив, что оплачиваются также и сами сборы, которые проходят перед соревнованиями.

Спортсменка также отметила, что ей хотелось бы, чтобы мечта Асташова исполнилась. «И если это ему поможет — это ведь будет отлично», — подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, Российский паралимпиец Михаил Асташов устроился на работу курьером «Яндекс.Еды» в Екатеринбурге, чтобы поехать на паралимпийские игры в Токио.