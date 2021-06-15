Ивица Олич ушел с поста главного тренера ЦСКА

Хорват Ивица Олич больше не занимает пост главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА. Исполняющим обязанности временно назначили Алексея Березуцкого.

Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Сегодня Профессиональный футбольный клуб ЦСКА и главный тренер команды Ивица Олич решили прекратить сотрудничество. Мы благодарны Ивице за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении.

Олич объяснил, что причиной разрыва контракта с ЦСКА стало «видение работы и будущего первой команды». Клуб принял решение прекратить с тренером сотрудничество после встречи, которая прошла в Москве 15 июня. Олич заявил, что сожалеет об этом, потому что с энтузиазмом ждал нового сезона и готовился к нему .

Он также поблагодарил клуб и болельщиков за впечатления, которые он получил за два месяца своей работы в качестве главного тренера ЦСКА. Олич возглавил клуб в марте 2021 года — он пришел на смену Виктору Гонччаренко. Под руководством хорвата футболисты заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ и впервые за 20 лет не сыграют в еврокубках.

С 2003 по 2006 год Олич выступал за клуб в качестве игрока. Вместе с ним команда три раза стала чемпионом России, по два раза выиграла Кубок и Суперкубок России, и один раз получила Кубок УЕФА.