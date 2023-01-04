Спорт 04 января 2023, 18:06 Ивич стал главным тренером футбольного клуба «Краснодар» Сербский тренер Владимир Ивич возглавил ФК «Краснодар» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Пост главного тренера ФК «Краснодар» занял серб Владимир Ивич. Контракт с 45-летним специалистом заключили на два года, сообщила пресс-служба российского клуба.

Сербский специалист сменил на посту главного тренера «Краснодара» Александра Сторожука, который продолжит работать в клубе. Он возглавит «Краснодар-2».

Реклама

Ассистентами Ивича назначили Милоша Веселиновича и Синиша Гогича. Тренером по работе с вратарями стал Христос Келпекис.

Реклама

По данным израильских СМИ, за работу тренером ФК «Краснодар» Ивичу будут платить более миллиона евро за сезон.

Владимир Ивич до «Краснодара» работал главным тренером израильского ФК «Маккаби» с июня 2022 года. В мае 2018-го он также тренировал «Маккаби» из Тель-Авива и смог привести команду к двум чемпионским титулам подряд.

Ранее стало известно, что главным тренером футбольного клуба «Ак Барс» стал Зинэтула Билялетдинов. А Юрий Бабенко, который был исполняющим обязанности главного тренера, стал его заместителем. Билялетдинов уже тренировал команду с 2014 по 2019 годы.