Спорт 25 января 2023, 22:03 Ивич рассказал об игровой философии «Краснодара»

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Наставник «Краснодара» Владимир Ивич разъяснил «Спорт-Экспрессу», какой игры будет придерживаться команда под его руководством.

По словам Ивича, представители клуба объяснили ему, что философия «Краснодара» заключается в атакующем футболе с большим процентом владения мячом. По мнению тренера, это отличный стиль, и игрокам нужно много работать, чтобы показывать такой футбол и побеждать.

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«Но в то же время нужно обращать внимание на мельчайшие детали в наших действиях как с мячом, так и без мяча», — цитирует специалиста RT.