Эксклюзив 05 апреля 2024, 17:36 «Иван идет со страной». Тренер Гирева — об отказе спортсмена от нейтрального статуса Тренер Шишин: Гирев отказался от нейтрального статуса, чтобы быть с командой РИА «Новости»

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Пловец Иван Гирев обратился к Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с требованием аннулировать нейтральный статус, чтобы быть с командой. Об этом «360» рассказал тренер спортсмена Андрей Шишин.

Он отметил, что пловца ничего не сподвигло на такой шаг, все шло своим чередом.

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«Просто как-то так вышло, что ему этот статус дали. Мы обозначили то, что Иван идет с командой, со страной. <…> Здесь история какая: они его приглашают одного, то есть без страны. Конечно, это нормального спортсмена не устраивает, поэтому он и написал письмо, что ему это не интересно. И официально попросил предоставить подтверждение, что он отказывается от этой истории, которую ему предложил World Aquatics», — объяснил специалист.

О просьбе Гирева аннулировать его нейтральный статус стало известно 5 апреля. Пресс-служба World Aquatics подтвердила, что действительно получила запрос от спортсмена.