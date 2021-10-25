Итоговый состав сборной России по футболу на матчи с Кипром и Хорватией объявят 1 ноября

Тренерский штаб сборной России объявит итоговый состав на решающие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 1 ноября. Об этом заявил наставник национальной команды Валерий Карпин.

«В окончательном списке будет, как обычно, 26-27 футболистов. Объявим его 1 ноября на пресс-конференции в здании РФС», — приводит слова Карпина сайт Российского футбольного союза.

Ранее пресс-служба сборной России по футболу опубликовала расширенный состав команды на предстоящие матчи с Кипром и Хорватией. В нем не оказалось форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Карпин объяснил, что это решение тренерского штаба, а с самим Дзюбой никто этот вопрос не обсуждал.

По словам наставника команды, спортсмены начнут тренироваться в Санкт-Петербурге 7 или 8 ноября. Российские футболисты 11 ноября в Северной столице примут киприотов, а 14 ноября сразятся с хорватами в Сплите.