Спорт 01 февраля 2023, 18:39 Итальянского тренера Антонио Конте прооперируют в Лондоне

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Тренер лондонского ФК «Тоттенхэм» Антонио Конте ждет операцию по удалению желчного пузыря. Об этом сообщило РИА ФАН.

Спортсмену диагностировали холецистит. И теперь лондонские врачи сделают наставнику команды операцию.

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Напомним, во время одной из последних тренировок Антонио Конте почувствовал себя плохо. С резкими болями в животе его госпитализировали. После операции спортсмена ждет период восстановления.