Итальянский тренер Ваноли может стать новым тренером «Спартака»
Tuttohellasverona: итальянец готов подписать контракт с московским клубом
Итальянский тренер Паоло Ваноли в ближайшее время может стать новым тренером московского «Спартака». Ранее наставник работал в тренерском штабе «Челси» и «Интера». Об этом сообщило издание Tuttohellasverona.
По словам источника, итальянец готов подписать новый контакт и приступить к работе в московском клубе, написала «Газета.ru».
Сейчас футболистов «Спартака» тренирует наставник из Португалии Руй Витория. Команда красно-белых находится лишь на девятом месте в турнирной таблице первенства Российской премьер-лиги.
Следующий матч им предстоит сыграть с «Краснодаром» 20 ноября.