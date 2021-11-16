Итальянский тренер Ваноли может стать новым тренером «Спартака»

Итальянский тренер Паоло Ваноли в ближайшее время может стать новым тренером московского «Спартака». Ранее наставник работал в тренерском штабе «Челси» и «Интера». Об этом сообщило издание Tuttohellasverona.

По словам источника, итальянец готов подписать новый контакт и приступить к работе в московском клубе, написала «Газета.ru».

Сейчас футболистов «Спартака» тренирует наставник из Португалии Руй Витория. Команда красно-белых находится лишь на девятом месте в турнирной таблице первенства Российской премьер-лиги.

Следующий матч им предстоит сыграть с «Краснодаром» 20 ноября.