Итальянский футболист Леоне умер от рака мозга в 28 лет

Бывший вратарь итальянского футбольного клуба «Реджина» Даниэль Леоне умер от рака мозга в возрасте 28 лет. О смерти спортсмена сообщила газета Corriere della Sera.

По данным издания, опухоль мозга обнаружили у Леоне в 2014 году. Голкипера прооперировали, он даже смог снова вернуться в футбол.

Но в 2017 году произошел рецидив. Спортсмену сделали вторую операцию. После этого он уже перестал выходить на поле. Все эти годы Леоне продолжал бороться с раком.

Помимо «Реджины», он играл в итальянских клубах «Понтедера», «Торрес», «Реджана», «Катандзаро».

В начале сентября от рака умер игрок молодежного «Ювентуса» Брайан Додье. Ему было 17 лет. Из-за рака он не мог играть с 2015 по 2019 год. Его поддерживал Поль Погба, которого молодой человек считал своим кумиром. Погба даже посвятил ему гол, продемонстрировав футболку со словами: «Брайан, я с тобой».