Итальянский футбол решил бороться с расизмом

По данным издания, в штаб-квартире Серии А появились изображения трех обезьян, лица которых разукрашены в цвета местных клубов. Автором инсталляции выступил художник Симоне Фугадзотто.

Гендиректор Серии А Луиджи Де Сиерво заметил, что тот, кто позволяет себе оскорблять футболистов на почве расизма, опускается до уровня обезьян. По его словам, борьба против всех форм предубеждений, включая расизм, будет вестись на трех уровнях.

«Культурном — с помощью работ, подобных Симоне, а также серией инициатив вместе с клубами и игроками, и благодаря сотрудничеству с полицией», — перечислил он.