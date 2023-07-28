Спорт 28 июля 2023, 21:27 Итальянский ФК «Ювентус» исключили из соревнований под эгидой УЕФА Итальянский ФК «Ювентус» исключили из соревнований под эгидой УЕФА в сезоне-2023/24 Freepik

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Первая палата комитета финансового контроля по деятельности клубов (СFCB) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключила футбольный клуб Италии «Ювентус» из состязаний под эгидой группы в сезоне-2023/24. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

В CFCB решили, что футбольный клуб нарушил требования лицензирования и финансового фэйр-плей. Кроме того, «Ювентус» обязали заплатить внеочередной взнос размером в 10 миллионов евро и еще 10 миллионов условными.

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В конце весны футбольный клуб потерял 10 очков в итальянском чемпионате сезона-2022/23 в связи с финансовыми махинациями. В результате «Ювентус» оказался на седьмом месте в национальном первенстве, клуб должен был выступить в квалификации Лиги конференций сезона-2023/24.

Еще 20 июня стало известно, что «Ювентус» начал переговоры о перенаправлении нападающего петербургского «Зенита» 26-летнего бразильца Малкома. Футболист перешел в команду из «Барселоны» летом 2019 года. В 2022-м спортсмен опять подписал соглашение с «сине-бело-голубыми».