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    29 августа 2022, 01:08

    Итальянский бегун поддержал отстраненных российских атлетов

    Бегун из Италии Барукко вышел на старт в форме в цветах российского флага

    Юлия Шелковенко

    Известный итальянский легкоатлет Федерико Барукко принял участие в ультра-марафоне Ultra-Trail du Mont-Blanc. На старте он появился в форме в цветах флага России, сообщило РИА «Новости».

    В руках итальянец держал баннер с надписью «Спорт без границ».

    «Спорт должен объединять людей, а любые отстранения — это дискриминация. Я хочу поддержать российских спортсменов — и ведущих, и только начинающих — которые не должны расплачиваться своими мечтами и годами страданий», — отметил он.

    До этого в пользу россиян высказался бывший боец ММА Генри Сехудо из США. По его мнению, нужно разделять спорт и политику. Несмотря на текущие события в мире, необходимо изменить отношение к атлетам из РФ.

    После начала спецоперации ВС РФ многие международные спортивные организации объявили об отмене допуска россиян до турниров. В частности, речь идет о футболе, лыжных гонках, атлетике и хоккее.