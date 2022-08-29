Итальянский бегун поддержал отстраненных российских атлетов

Известный итальянский легкоатлет Федерико Барукко принял участие в ультра-марафоне Ultra-Trail du Mont-Blanc. На старте он появился в форме в цветах флага России, сообщило РИА «Новости».

В руках итальянец держал баннер с надписью «Спорт без границ».

«Спорт должен объединять людей, а любые отстранения — это дискриминация. Я хочу поддержать российских спортсменов — и ведущих, и только начинающих — которые не должны расплачиваться своими мечтами и годами страданий», — отметил он.

До этого в пользу россиян высказался бывший боец ММА Генри Сехудо из США. По его мнению, нужно разделять спорт и политику. Несмотря на текущие события в мире, необходимо изменить отношение к атлетам из РФ.

После начала спецоперации ВС РФ многие международные спортивные организации объявили об отмене допуска россиян до турниров. В частности, речь идет о футболе, лыжных гонках, атлетике и хоккее.